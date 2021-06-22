«Свободівець» Найда йде з посади мера Калуша

За станом здоров'я

22 червня міський голова Калуської громади Андрій Найда (ВО «Свобода») написав заяву про складання повноважень. Причиною такого свого рішення він назвав стан власного здоров’я, передає місцевий інформаційний портал Вікна.

Цього ж дня заява була зареєстрована у виконавчому комітеті Калуської міської ради, а Андрій Найда прийшов на засідання постійної комісії Калуської міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики.

Причиною дочасного складання повноважень Андрій Найда назвав стан здоров’я. Комісія взяла заяву міського голови до відома, її винесуть на розгляд сесії Калуської міської ради 24 червня.

Як зазначила голова комісії Леся Кирилович, заява міського голови стала несподіванкою для депутатів і викликала масу емоцій. За її словами, подати таку заяву міського голову очевидно змучили дуже важливі підстави. Вона побажала міському голові міцного здоров’я.

Як ідеться в заяві, міський голова складає повноваження міського голови на підставі першого пункту частини 1 статті 79 закону України про місцеве самоврядування, за яким повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі «його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади».

За цим же законом повноваження міського голови вважаються припиненими з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт. Тож, оскільки не взяти до відома заяву міська рада не може, то Калуська громада 24 червня залишиться без міського голови.

Відтак будуть призначені позачергові вибори Калуського міського голови. За Виборчим кодексом їх має призначити Верховна Рада України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень міського голови.

А до моменту початку повноважень обраного на позачергових виборах міського голови, його обов’язки буде здійснювати секретар Калуської міської ради Віктор Гільтайчук.

Як повідомив своєю чергою Андрій Найда, він планує повернутися на виробництво - на трубний завод, який очолював до обрання на посаду міського голови. А оскільки там уже є новий керівник, то може посісти посаду головного інженера.

Також міський голова повідомив, що на фракції ВО «Свобода» вже обговорили перспективи участі цієї політичної сили у позачергових виборах Калуського міського голови і будуть підтримувати висунення кандидатом на цю посаду заступника міського голови Богдана Білецького.

Нагадаємо, що Андрія Найду на посаду міського голови висунула політична партія ВО «Свобода». На виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, на посаду міського голови балотувалися 11 кандидатів і він здобув переконливу перемогу: за Андрія Найду проголосували 11 155 виборців або 45,07% від тих, хто взяв участь у голосуванні.

Обов’язки міського голови Андрій Найда виконує з 24 листопада 2020 року, тож, на цій посаді він пропрацював рівно сім місяців.

Досі в Калуші не було прецедентів добровільного складання обов’язків міським головою.

Нагадаємо, наприкінці минулого 2020 року було прооперовано лідера «свободівців» Олега Тягнибока.