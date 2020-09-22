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    «Свобода» висунула екснардепа Іллєнка кандидатом у мери Києва

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    Андрій Іллєнко був народним депутатом України двох скликань - «Свобода» висунула екснардепа Іллєнка кандидатом у мери Києва
    Андрій Іллєнко був народним депутатом України двох скликань

    Андрій Іллєнко – кандидат у мери Києва та перший номер у списку «Свободи» до Київради

    Всеукраїнське об’єднання «Свобода» висунуло кандидатом на посаду міського голови Києва екснардепа Андрія Іллєнка.

    Про це повідомив голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок у Facebook.

    «Андрій Іллєнко – кандидат у мери Києва та перший номер у списку «Свободи» до Київради», – написав Тягнибок.

    Як відомо, Андрій Іллєнко – народний депутат України VII та VIII скликань, голова міжфракційного об'єднання ВО «Свобода» у Верховній раді 8-го скликання.

    До слова, ОПЗЖ висунула Олександра Попова у мери Києва.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар» йде на вибори самостійно.

    До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

    Нагадаємо, голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко змагатиметься за посаду столичного міського голови.

    До відома, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

    20 вересня «Слуга народу» представила кандидатів у депутати Київради.

    Також «Голос» представив першу десятку на виборах до Київради.

    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 

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