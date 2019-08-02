Як Івано-Франківськ готується до візиту Зеленського



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Керівництво Івано-Франківщини чекає президента Фото: firtka.if.ua

В п’ятницю Володимир Зеленський відвідує Прикарпаття

Сьогодні о 12:00 заплановано представлення Володимиром Зеленським нового голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля та нарада в облдержадміністрації.

Перед цим правоохоронці з охороною аеропорту та службовими собаками оглядають територію летовища.

Як повідомляє місцеве видання, вчора, мешканці Івано-Франківську повідомляли, що місто чепурять та швидкими темпами наносять дорожні розмітки.

«А на Коновальця біля аеропорту робота йде повним ходом! Протягом літа розмітки практично видно не було, але чомусь міські комунальники роблять це саме сьогодні ввечері», - писав один з місцевих.

Зустрічати Зеленського в аеропорт прибуло міське та обласне керівництво: міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій, т. в о голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка, начальник поліції Володимир Голубош, прокурор, військовий комісар, керівник обласної СБУ.

На початку липня Зеленський заявив, що призначить головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля. Він був одним з претендентів на посаду голови Львівської ОДА.