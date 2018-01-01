Святкування Водохреща відбулося без надзвичайних ситуацій, - ДСНС

Загалом на водних об’єктах чергували понад три тисячі рятувальників

В Україні святкування Водохреща відбулося без надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у кожному регіоні були визначені офіційні місця для купання в ополонках, де чергували рятувальники, водолази служби та медичні працівники. На водоймах країни встановили 937 рятувальних постів.

Загалом на водних об’єктах чергували понад три тисячі рятувальників та 550 одиниць техніки ДСНС.