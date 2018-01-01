Святкування Водохреща відбулося без надзвичайних ситуацій, - ДСНС
- Вчора, 23:21
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Загалом на водних об’єктах чергували понад три тисячі рятувальників
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, у кожному регіоні були визначені офіційні місця для купання в ополонках, де чергували рятувальники, водолази служби та медичні працівники. На водоймах країни встановили 937 рятувальних постів.
У столиці ж, за безпекою людей слідкували 65 рятувальників ДСНС на 14-ти облаштованих місцях для занурення.
Цього ж дня, біля каплиці «Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини» на фасаді Управління ДСНС у Тернопільській області, священнослужителі благословили рятувальників, а також освятили пожежну та аварійно-рятувальну техніку, що перебуває на озброєнні підрозділів ДСНС.
В цілому, святкування Водохреща в Україні пройшло без надзвичайних ситуацій.