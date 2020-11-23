У «Борисполі» прикордонники виявили у марокканця підроблений французький паспорт

Іноземець придбав фальшиві документи у Стамбулі

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» викрили пасажира, який під час своєї подорожі вирішив використати підроблені документи.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Марокканець надав для повторної перевірки закордонний паспорт громадянина Франції. Однак, інспектор прикордонної служби одразу виявив ознаки підробки – заміну сторінки з установчими даними.

Крім того, іноземець мав з собою ще й підроблену ID-картку громадянина Франції. Згодом він зізнався, що документи придбав у Стамбулі за 2 тисячі доларів США.

Тепер, замість посадки на рейс до Мілану, куди прямував, іноземець відправиться зворотним рейсом до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомлялося, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» митники зафіксували спробу 18-річної студентки київського коледжу незаконно ввезти в Україну валюти на суму 1,88 млн гривень.

Також у «Борисполі» міжвідомча група прикордонників, митників та співробітників Служби безпеки України виявила 20 нелегальних мобільних телефонів iРhone 12.