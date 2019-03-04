Сюмар закликала СБУ розслідувати випадки глушіння сигналу телеканалів



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Випадки втручання в мовлення ТРК «Україна» Сюмар назвала серйозним «політичним сигналом» для всіх ЗМІ

Голова комітету ВР з питань свободи слова Вікторія Сюмар вважає, що глушіння сигналу телеканалу «Україна« є демонстраційною загрозою для мовлення будь-якого телеканалу, та закликає правоохоронців оперативно розслідувати подібні випадки.

Про це політик написала на своїй сторінці у Facebook.

«Жодні незаконні втручання держави чи будь-кого іншого у форматі перевірок чи, точно так само, технологічних впливів є неприпустимими і мають бути максимально оперативно розслідувані СБУ та іншими правоохоронними структурами... Відповідні служби мають здійснити перевірки щодо того, звідки працювали глушилки і оперативно надати публічні відповіді. Аби не було бажання повторювати. Бо це цілком може стати новою антимедійною виборчою технологією», - наголосила Сюмар.

Випадки зовнішнього втручання в мовлення ТРК «Україна» вона назвала серйозним «політичним сигналом« для всіх вітчизняних телеканалів.

«Глушіння ефіру ТРК Україна у той час, коли там, в прямому ефірі, були три головні силовики країни, виглядає як серйозний «політичний сигнал». І це, безумовно, демонстраційна загроза для мовлення будь-якого українського телеканалу», - зауважила депутат.

Водночас вона додала, що технології глушіння аналогового та цифрового сигналу Україна застосовує у зоні розмежування на сході виключно для глушіння російських каналів у містах.

Сюмар також наголосила, що безперешкодна робота медіа в період виборів є однією з базових основ чесних виборів.

Як повідомлялося, прес-служба телеканалу «Україна» заявила про те, що ввечері 2 березня сигнал каналу вкотре намагалися глушити. Директор департаменту розвитку мережі мовлення каналу Богдан Жданов поінформував, що з 21.01 до 21.07, а також з 21.15 і до 21. 28 у мільйони абонентів супутникового і кабельного типу прийому сигналу не мали змоги переглядати програми телеканалу.

Загалом, уточнюють на телеканалі, цей вже третій випадок глушіння сигналу «України» за останні місяці. Зокрема, 1 березня під час прямого ефіру ток-шоу «Головна тема. Вибір« за участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Юрія Луценка та голови Служби безпеки України Василя Грицака було зафіксовано втручання зовнішнього технічного обладнання, за допомогою якого намагалися штучно заглушити сигнал каналу.