Незадекларований відпочинок в Омані. Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського



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Олексій Гончаренко вимагає від НАЗК надати відповідну правову оцінку можливому корупційному правопорушенню з боку президента

9 січня 2020 року Зеленський повернувся із Оману до Києва чартерним рейсом, вартість якого становить від 63 до 75 тисяч доларів США – йдеться у зверненні нардепа

Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушення президентом України Володимиром Зеленським вимог законодавства про обов’язкове декларування витрат після таємного відпочинку в Омані. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

Як відомо, пресслужба Зеленського повідомила 5 січня, що президент відпочиває в Омані за власний кошт.

«Під час перебування в Омані президент України Зеленський ВО проживав разом з дружиною та дітьми у 5-зірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Лише вартість проживання в президентському люксі цього готелю, де начебто було зафіксоване його проживання, становить близько 100-135 тисяч гривень на добу. А взагалі ця поїздка до Оману коштувала президенту України не менше 2,5 мільйонів гривень, – причому до цієї суми не входить вартість перельоту президента України разом з членами його сім’ї з Києва до Оману та з Оману до Києва», – повідомляє Олексій Гончаренко.

9 січня 2020 року Зеленський повернувся до Києва чартерним рейсом, вартість якого становить від 63 до 75 тисяч доларів США – йдеться у зверненні народного депутата.

Відповідно до закону «Про запобігання корупції», президент Зеленський мав у десятиденний термін, тобто до 20 січня 2020 року, внести зміни до своєї декларації.

Однак станом на 21 січня в Єдиному державному реєстрі декларацій відповідне повідомлення відсутнє, – наголошує Олексій Гончаренко. Народний депутат повідомляє НАЗК про можливий факт корупційних порушень, допущених президентом Володимиром Зеленським, і вимагає від НАЗК надати відповідну правову оцінку.

Нагадаємо, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами. Як повідомляє «Главком», у Єдиному державному реєстрі декларацій відсутня інформація про зміну майнового стану глави держави.

Раніше «Главком» повідомляв, що вперше інформація про те, що президент Володимир Зеленський перебуває в Омані з’явилася у ЗМІ 5 січня. Проживав президент у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, повідомляє ЗМІ. Вартість однієї ночі у цьому готелі доходить до 4000 євро. На Банковій повідомили, що президент відбув доОману разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти.