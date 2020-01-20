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    «За чий рахунок був бенкет?» Нардеп вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману

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    В Офісі президента стверджували, що Зеленський полетів до Оману&nbsp;рейсовим літаком за власні кошти - «За чий рахунок був бенкет?» Нардеп вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману
    В Офісі президента стверджували, що Зеленський полетів до Оману рейсовим літаком за власні кошти

    Коли Зеленський внесе витрати на «золоту» відпустку в Омані у свою декларацію? - питає народний депутат

    Чартерний літак з Оману до Києва, п’ятизірковий готель, пишні вечері. Візит президента до Оману «потягнув» мінімум на $100 000. Президент України Володимир Зеленський має як законослухняний громадянин внести все це у свою декларацію.

    Про це нагадав народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook. Політик підготував відповідний депутатський запит.

    «Коли Зеленський внесе витрати на «золоту» відпустку у Омані у свою декларацію?

    Чартерний літак, п’ятизірковий готель, пишні вечері – відпустка зе-президента явно «потягнула» мінімум на 100 тисяч доларів. Помічник президента Андрій Єрмак переконує, що Зеленський відповичав за власний рахунок. У такому випадку по закону він зобов’язаний внести ці витрати у свою декларацію. Тож, Володимире Олександровичу, не забудь-те це зробити!

    А щоб народ України точно переконався «за чий рахунок був бенкет», я підготував депутатський запит, аби якнайшвидше розставити всі крапки над і у цій ситуації», - написав депутат.

    Нагадаємо, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами. Як повідомляє «Главком», у Єдиному державному реєстрі декларацій відсутня інформація про зміну майнового стану глави держави.

    Раніше «Главком» повідомляв, що вперше інформація про те, що президент Володимир Зеленський перебуває в Омані з’явилася у ЗМІ 5 січня. Проживав президент у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, повідомляє ЗМІ. Вартість однієї ночі у цьому готелі доходить до 4000 євро. На Банковій повідомили, що президент відбув доОману разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти.

    Зеленський під час поїздки в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідацію американцями генерала Касима Сулеймані. До Києва глава держави повернувся уночі 9 січня. За інформацією ЗМІ, він повернувся з Оману на бізнес-джеті. Вартість оренди складає від $60 тис. «Главком» звернувся із запитами на інформацію до Міністерства закордонних справ, Державного управління справами і Офісу президента, проте відповідей не отримав. Прессекретарка президента Юлія Мендель на телефонні дзвінки не відповідає.

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