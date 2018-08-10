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    Талібан провів масовану атаку в Афганістані

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    Талібан провів масовану атаку в Афганістані

    США змушені були залучити гелікоптери і безпілотники для відбиття атаки

    Представники уряду Афганістану повідомляють про те, що рух Талібан провів в п’ятницю зранку штурм міста Газні в центрі країни, яке є столицею однойменної провінції. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Атака виявилася настільки сильною, що США були змушені залучити гелікоптери і безпілотники для надання вогневої підтримки афганським силам. При цьому із за пожежі в місті важко точно сказати, яка частина міста знаходиться і досі під урядовим контролем, а яка могла перейти під контроль Талібану. Представники сил США в Афганістані заявляють про те, що урядовим військам за американської підтримки вдалося відбити атаку Талібану і повністю зберегти контроль над Газні. 

    Саме місто Газні має важливе стратегічне значення, оскільки з’єднує столицю Кабул із південними провінціями Афганістану. Штурм тривав вісім годин і супроводжувався постійними обстрілами. Талібан нещодавно захопив один із районів провінції Газні, а також вбив губернатора провінції. При цьому даному терористичному угрупованню не вдавалося після 2015 року захопити столицю будь-якої провінції країни і зберегти над нею контроль.

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