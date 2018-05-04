Талібан захопив район в північній провінції Афганістану
- Сьогодні, 20:42
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Таліби контролюють три райони провінції Бадахшан
Представники уряду Афганістану заявляють про те, що бійці руху Талібан захопили район у віддаленій північній провінції Бадахшан після декількох днів важких боїв.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Дане захоплення відбувається в рамках весняного наступу, який Талібан оголосив минулого місяця. Кухістан було втрачено після того, як місцеві сили безпеки не отримали підкріплення і допомоги – як наслідок, вони були змушені залишити відділок поліції в місті.
Паралельно із цим сили безпеки Афганістану залишили декілька блок-постів і в Тешканському районі.
Талібан заявляє про те, що внаслідок операції в Кухістані було вбито 15 бійців афганської армії та 14 було поранено. Окрім того, внаслідок операції таліби захопили три машини і запаси військової амуніції та зброї.
Всього на сьогодні Талібан контролює три райони в провінції Бадахшан, що є знаковим, адже основні райони діяльності даної організації знаходяться на півдні і сході країни в районах компактного проживання пуштунів.
Нагадаємо, раніше афганський радикальний рух Талібан оголосив війну терористичній організації «Ісламська держава».