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    Таліби напали на американо-афганську базу: 25 загиблих

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    Таліби напали на американо-афганську базу: 25 загиблих

    Бойовики «Талібану» напали на один з найбільших військових об'єктів

    В Афганістані бойовики руху «Талібан» напали на американо-афганську базу.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Наразі відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше 25 афганських військових. Афганські чиновники і джерела талібів стверджують, що напад бойовиків був здійснений на один з найбільших військових об'єктів Афганістану - базу Shorab у провінції Гільменд, де також перебували американські війська.

    Напад розпочався з атаки терориста-смертника, який біля головних воріт бази підірвався на своєму автомобілі, що був заповнений вибуховими речовинами. Вибух біля воріт розчистив дорогу іншим нападникам.

    Офіс губернатора провінції заявив згодом, що принаймні дев'ять нападників, у тому числі троє терористів-смертників, були вбиті афганськими військами.

    Відомо, що таліби напали у час, коли готувались мирні переговори між урядом країни та представниками «Талібану». Переговори мали відновитися після вихідних.

    вибух напад Талібан
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