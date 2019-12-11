Танення льоду Гренландії призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 см



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Танення льодовиків може бути пов'язане з глобальним потеплінням, згідно з яким середня температура в регіоні зросла на 0,75 градусів

Танення льоду Гренландії збільшилося у сім разів в період з 1992 по 2018 року. Про це пише журнал Nature.

Відповідні дані були представлені міжнародною групою полярних дослідників. За цей період льодовики Гренландії втратили 3,8 трильйона тонн льоду. Дослідники стверджують, що до кінця 21 століття це призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 сантиметрів.

При цьому, що стало причиною танення льодовиків в дослідженні не йдеться. Однак це може бути пов'язане з глобальним потеплінням, згідно з яким середня температура в регіоні зросла на 0,75 градусів.

Вчені зазначають, що з кожним сантиметром зростання рівня Світового океану з'являється загроза затоплення для шести мільйонів чоловік.

Нагадаємо, що в ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про стрімке танення льоду в Гренландії.

Також повідомлялося, що вчені з Національного управління океанографії і вивчення атмосфери США заявили, що минулий липень виявився найспекотнішим місяцем за 140-річну історію досліджень.