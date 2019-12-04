ООН: нинішнє десятиліття стане найгарячішим в історії



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Станом на кінець жовтня середня світова температура була на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж у кінці доіндустріальної епохи наприкінці 18 століття

2019 рік стане другим чи третім найгарячішим роком за весь час спостережень

Нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію. Про це оголосила Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) у вівторок, 3 грудня, під час Кліматичної конференції ООН у Мадриді, повідомляє Deutsche Welle.

«Ми не на шляху до досягнення цілей Паризької угоди. Якщо ми зараз не вживатимемо термінових заходів щодо клімату, то ми рухатимемося до підвищення температури більш ніж на три градуси до кінця століття», - заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас.

За даними WMО, станом на кінець жовтня середня світова температура була на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж у кінці доіндустріальної епохи наприкінці 18 століття. Тож 2019 рік стане другим чи третім найгарячішим роком за весь час спостережень.

Організація також підтвердила, що минулого року концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла рекордного рівня і продовжує зростати цього року.

Нагадаємо, на кліматичній конференції в Мадриді планується обговорити виконання умов Паризької угоди із захисту клімату, підписаної в 2015 році. Тоді 190 країн світу взяли на себе зобов'язання вживати заходів для того, щоб не допустити глобального потепління.

Основна мета, позначена в Паризькій угоді, - скоротити викиди СО2 в атмосферу. Саме вони є причиною глобальних кліматичних змін.