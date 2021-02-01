Танкісти резерву провели навчання на Донеччині

Підготовка включає в себе дії танкового підрозділу в обороні та наступі

У районі проведення Операції Об’єднаних сил військові командири перевірили бойову готовність танкового резерву однієї з мотопіхотних бригад.

Про це повідомляє пресслужба Об’єднаних сил.

«Під час навчань особовий склад відпрацював злагодженість дій у складі підрозділу, висування на вказаний вогневий рубіж, перенесення вогню з однієї цілі на іншу, ведення одиничного та зосередженого вогню по ворогу», - йдеться у повідомленні.

Начальник штабу батальйону розповів, що ці навчання покликані зміцнити взаємодію між танковими екіпажами, сприяють активному обміну бойовим досвідом між військовиками, тактичними прийомами і методами застосування танків в бою. За його словами, це вкрай важливо, адже у підрозділі служать як досвідчені, загартовані в боях воїни, так і молоді хлопці, які служать свій перший контракт.

Зазначається, що підготовка включає в себе дії танкового підрозділу в обороні та наступі, визначення відстані та ідентифікації цілей, виклик вогневої підтримки, водіння танків у складних умовах місцевості, евакуацію пошкодженого танка, перевірку особистої стрілецької та фізичної підготовки танкістів, тактичну медицину та евакуацію пораненого.

Також нагадаємо, що у Донецькій області під час чергування на одному із взводних опорних пунктів зник військовослужбовець Збройних сил України. Наразі він – на тимчасово окупованій території Донеччини.