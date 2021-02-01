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    Танкісти резерву провели навчання на Донеччині

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    Навчання відбувалися&nbsp;<span>в районі проведення Операції Об&rsquo;єднаних сил</span> - Танкісти резерву провели навчання на Донеччині
    Навчання відбувалися в районі проведення Операції Об’єднаних сил
    Фото: Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

    Підготовка включає в себе дії танкового підрозділу в обороні та наступі

    У районі проведення Операції Об’єднаних сил військові командири перевірили бойову готовність танкового резерву однієї з мотопіхотних бригад.

    Про це повідомляє пресслужба Об’єднаних сил.

    «Під час навчань особовий склад відпрацював злагодженість дій у складі підрозділу, висування на вказаний вогневий рубіж, перенесення вогню з однієї цілі на іншу, ведення одиничного та зосередженого вогню по ворогу», - йдеться у повідомленні.

    Начальник штабу батальйону розповів, що ці навчання покликані зміцнити взаємодію між танковими екіпажами, сприяють активному обміну бойовим досвідом між військовиками, тактичними прийомами і методами застосування танків в бою. За його словами, це вкрай важливо, адже у підрозділі служать як досвідчені, загартовані в боях воїни, так і молоді хлопці, які служать свій перший контракт.

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    Танкісти резерву провели навчання на Донеччині
    Танкісти резерву провели навчання на Донеччині
    Танкісти резерву провели навчання на Донеччині
    Танкісти резерву провели навчання на Донеччині
    Танкісти резерву провели навчання на Донеччині

    Зазначається, що підготовка включає в себе дії танкового підрозділу в обороні та наступі, визначення відстані та ідентифікації цілей, виклик вогневої підтримки, водіння танків у складних умовах місцевості, евакуацію пошкодженого танка, перевірку особистої стрілецької та фізичної підготовки танкістів, тактичну медицину та евакуацію пораненого.

    Також нагадаємо, що у Донецькій області під час чергування на одному із взводних опорних пунктів зник військовослужбовець Збройних сил України. Наразі він – на тимчасово окупованій території Донеччини.

    Теги: Донеччина військові навчання військові військова техніка навчання Операція Об’єднаних сил
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