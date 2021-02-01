Український солдат зник на Донеччині. Бойовики стверджують, що боєць у них

Бойовики кажуть, що Анатолій Тараненко прийшов до них сам

Окупанти використовують українського військового для пропаганди

У Донецькій області під час чергування на одному із взводних опорних пунктів зник військовослужбовець Збройних сил України. Наразі він – на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про інцидент, який стався увечері 28 січня, написали спочатку ЗМІ окупантів, а потім (1 лютого) – і пресцентр оперативно-тактичного угруповання «Схід», в зоні відповідальності якого знаходиться військова частина.

«Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами одразу були вжиті заходи щодо його розшуку, які на жаль, результатів не дали. Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишились на місці служби», – заявила пресслужба «Схід» пообіді в понеділок, 1 лютого.

Тривають слідчі дії, обставини з’ясовуються.

«За наявною інформацією цей військовослужбовець знаходиться на території, яка не контролюється урядом України… Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав», – зазначено в повідомленні.

Контрольований донецькими бойовиками сайт «Дан» назвав ім’я українського військового – Анатолій Тараненко, «рядовий» (солдат), служить у механізованому батальйоні 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ.

Зі слів так званого «заступника начальника управління народної міліції ДНР» Едуарда Басуріна, Тараненко сам перейшов на бік противника, бо буцімто «побоюється за своє життя» та просить захистити його від «свавілля з боку побратимів».

«З метою збереження життя українського громадянина у взаємодії з силовими відомствами «республіки» 28 січня проведена успішна операція із забезпечення переходу на нашу територію рядового Анатолія Тараненка», – повідомив речник окупаційного 1 АК, додавши, що українському військовому наразі надається психологічна допомога, а йому життю «нічого не загрожує».

Описуючи інцидент, проросійські донецькі пропагандисти заявили, що причиною «втечі» українського військового стало начебто постійне насильство з боку сержантів, які «відбирали в нього частину грошового забезпечення».

«Тараненко розповів, що ще двоє його товаришів по службі покинули позиції української армії і наразі ховаються в населеному пункті Тарамчук (Мар’їнський район Донецької області)», – пише «Дан».