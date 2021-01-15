Як три мінімальні пенсії. Соцмережі збурені платіжками, які отримали клієнти «Лубнигазу»

На Полтавщині активно протестують проти тарифів на газ

В Лубнах за опалення будинку доведеться платити понад 6 тис грн.

У четвер, 14 січня, клієнти місцевого оператора газорозподільної мережі АТ «Лубнигаз» отримали нові платіжки. Журналістка Оксана Щербак виклала в мережі Facebook квитанцію, яку отримали її старенькі батьки. Загальна сума склала 6 148 гривень. За газ літні люди мають сплатити 5 247 гривень, а за розподіл блакитного палива – 901 гривню.

«Навіть у своїх 75 років вони не хочуть почувати себе ущербними чи баластом. У цій ситуації із тарифами не лише про матеріальний, але і про моральний аспект», – написала журналістка.

Також Щербак додала, що її батьки живуть у звичайному цегляному будинку 80-х років, який звели самотужки. Загальна площа складає 85-90 кв.м.

Журналістка додала, що всі знайомі батьків, які проживать на одній вулиці, також отримали платіжки з надзвичайно високими тарифами.

Такі суми викликали обурення в користувачів Facebook. Українці зазначають, що це зависокі суми й несправедливо, що пенсіонерам доводиться всю пенсію сплачувати за комуналку.

Нагадаємо, що 4 січня жителі міста Лубни влаштували акцію протесту через збільшення тарифів на газ, перекривши трасу Київ-Харків. Всього в акції взяли участь близько 300 осіб, серед яких жителі сіл Оржицького та Пирятинського районів.

9 січня неподалік від міста Лубни на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз), стався вибух. У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу. Вранці 10 січня на місці аварії припинилося факельне горіння, було відновлено газопостачання.

Вже 10 січня в Лубнах відновилися протести проти підвищення цін на газ. Полтавщина активно виступає проти тарифів.