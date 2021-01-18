Куди йде тариф на доставку газу? Оператор мереж розкрив структуру своїх витрат

Тарифні збитки АТ «Харківгаз» за 2020 рік склали 192 млн. грн

Різке зростання цін на газ, який АТ «Харківгаз» купує для технологічних потреб за тарифні кошти, призвело до отримання збитків за підсумками 2020 року. З початку цього року зростання цін на газ пришвидшилось, тому нові тарифи також не покривають всіх обґрунтованих витрат Оператора ГРМ. Така хронічна збитковість дестабілізує діяльність газорозподільної компанії, яка забезпечує газом 450 тис клієнтів Харківської області.

АТ «Харківгаз» майже 55% від отриманих тарифних коштів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Впродовж другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 54%. В той час як в минулорічному тарифі на розподіл його вартість на третину нижчою. За рахунок суттєвої різниці в ціні газу та вартістю газу, закладеною в тарифі АТ «Харківгаз» компанія за підсумками 2020 року отримала збитки в сумі 192 млн. грн.

Аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл встановленими на 2021 рік. У зв’язку з різким здорожчанням природного газу на ринку на початку року, діючий з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для АТ «Харківгаз».

Зокрема, в тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 7 107 грн/тис куб м. з ПДВ. За результатами ж торгів на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже складає 9 650 грн/тис куб. м. з ПДВ. АТ «Харківгаз» не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

В тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний президентом та прем’єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ.

Наслідками невиконання Меморандуму з МВФ стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні Операторів ГРМ та доведення підприємств галузі до дефолту вже у першому півріччі 2021 року.