Тайвань першим в Азії узаконив одностатеві шлюби



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В травні 2017 року Конституційний суд Тайваню ухвалив рішення, що основний закон країни дозволяє одностатеві шлюби та дав парламенту два роки на узгодження законодавства

Закон надаватиме одностатевим парам на Тайвані такий же правовий захист, як і гетеросексуальним

Тайвань у п'ятницю, 17 травня, став першою в Азії країною, яка узаконила одностатеві шлюби.

Відповідний законопроект підтримали 66 депутатів тайванського парламенту, проти проголосували 27 депутатів. Рішення підтримали члени правлячої Демократичної прогресивної партії, повідомляє агентство Reuters.

Закон, який надає одностатевим парам такий же правовий захист, як і гетеросексуальним, набуде чинності після підписання президентом Тайваню Цай Інвень.

«Сьогодні ми маємо шанс увійти в історію та показати світу, що прогресивні цінності можуть укорінитися в східноазійському суспільстві», - написала вона в Twitter перед голосуванням.

В травні 2017 року Конституційний суд Тайваню ухвалив рішення, що основний закон країни дозволяє одностатеві шлюби та дав парламенту два роки на узгодження законодавства. Утім, у листопаді 2018 року більшість тайванців на референдумі проголосували проти легалізації одностатевих шлюбів, тому консервативні групи вважають рішення парламенту неповагою до волі народу.

«Як ми можемо ігнорувати результати референдумів, які продемонстрували волю народу?» - заявив перед голосуванням депутат від опозиційної партії «Гоміньдан» Джон Ву.

Нагадаємо, Україна зайняла 35-те місце з 49 у щорічному рейтингу «Райдужна Європа», що відображає рівень захисту прав ЛГБТ в країні. Рейтинг склала правозахисна група ILGA-Europe.

Джерело: DW