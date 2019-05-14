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    Суспільство

    Україна зайняла 35 місце з 49 у рейтингу захисту прав ЛГБТ

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    Україна отримала 21,52%, пропустивши вперед Італію, у якої на 0,01% більше - Україна зайняла 35 місце з 49 у рейтингу захисту прав ЛГБТ
    Україна отримала 21,52%, пропустивши вперед Італію, у якої на 0,01% більше

    У рейтингу можуть набрати від 0% (грубі порушення прав людини і дискримінація) до 100% (повага до прав людини, повністю рівні права для меншин в суспільстві)

    Україна зайняла 35 місце з 49 у щорічному рейтингу «Райдужна Європа», що відображає рівень захисту прав ЛГБТ в країні. Рейтинг склала правозахисна група ILGA-Europe.

    Зазначається, що в рейтингу можуть набрати від 0% (грубі порушення прав людини і дискримінація) до 100% (повага до прав людини, повністю рівні права для меншин в суспільстві).

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    Україна отримала 21,52%, пропустивши вперед Італію, у якої на 0,01% більше.

    Очолила рейтинг Мальта з результатом 90,35%, на другому місці - Бельгія (73,08%), в першій п'ятірці також Люксембург (70,40%), Фінляндія (69,27%) і Данія (67,86%).

    Рейтинг замикають Росія (10,20%), Вірменія (6,4%), Туреччина (5,16%) і Азербайджан (3,33%).

    Для складання рейтингу в кожній країні вивчається низка показників, зокрема рівність і відсутність дискримінації, юридичне визнання зміни статі, боротьба зі злочинами на ґрунті ненависті, свобода вираження думок.

    Нагадаємо, в листопаді 2018 року в Києві зірвали марш на підтримку трансгендерів. Біля станції метро Університет постраждали дві дівчини. Невідомий розпорошив в їхню сторону газовий балончик.

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