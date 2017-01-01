Об'єкт NGC 6326 знаходиться в сузір'ї Жертовник на відстані близько 11 тисяч світлових років від Землі

Космічний телескоп Hubble зафіксував туманність, схожу на різдвяну зірку. Про це повідомляється на сайті NASA. «Hubble знайшов в космосі дещо, схоже на барвисту святкову прикрасу», - йдеться в повідомленні агенства. Зазначається, що це зображення NGC 6326 - планетарної туманності з яскравими потоками газу, які висвітлені



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Фото: NASA Туманність NGC 6326

Об'єкт NGC 6326 знаходиться в сузір'ї Жертовник на відстані близько 11 тисяч світлових років від Землі

Космічний телескоп Hubble зафіксував туманність, схожу на різдвяну зірку. Про це повідомляється на сайті NASA.

«Hubble знайшов в космосі дещо, схоже на барвисту святкову прикрасу», - йдеться в повідомленні агенства. Зазначається, що це зображення NGC 6326 - планетарної туманності з яскравими потоками газу, які висвітлені центральною зіркою, яка помирає.

Коли зірка старіє і так звана червона фаза її життя закінчується, вона починає викидати газ зі своєї поверхні та залишається гарячий і компактний білий карлик, пояснили у NASA.

Іноді ці викиди створюють симетричні потоки газу, що світиться. Але об'єкт NGC 6326 набагато менш структурований. Він знаходиться в сузір'ї Жертовник на відстані близько 11 тисяч світлових років від Землі.

«Яскраві сині та червоні відтінки походять від матеріалу, що включає іонізований кисень і водень, які світяться під дією жорсткого ультрафіолетового випромінювання від ще гарячої центральної зірки», - резюмували астрономи.

Раніше орбітальна обсерваторія NASA виявила як виглядає процес злиття двох галактик.