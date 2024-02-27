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Україна має возити зерно Чорним морем, а не через ЄС – глава МЗС Польщі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна має возити зерно Чорним морем, а не через ЄС – глава МЗС Польщі
Глава МЗС Польщі вважає, що Україна знову здатна відправляти своє зерно через Чорне море
фото з відкритих джерел

На думку Сікорського, ЄС має повернути всі обмеження на імпорт українського продовольства

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ЄС має відновити торгові обмеження на імпорт українського продовольства. За його словами, Україна знову здатна відправляти своє зерно через Чорне море, пише Bloomberg.

«Ми маємо повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім розпочати переговори з Україною про її вступ до ЄС та єдиний ринок, з усіма коригуваннями та всіма правилами, які мають дотримуватися», – заявив польський міністр, та додав, що це «лише моя точка зору».

Пропозиція Сікорського передбачає відновлення усіх обмеження ЄС на імпорт, які було знято у 2022 році, щоб допомогти Києву знайти нові експортні маршрути. Тоді Україні надали майже безперешкодний доступ до спільного ринку 27 європейських держав.

Попередній уряд у Варшаві запровадив заборону на імпорт українського зерна минулого року, щоб заспокоїти фермерів перед парламентськими виборами, які він зрештою програв у жовтні. Нинішня адміністрація зберегла обмеження, дозволяючи лише транзит до портів Балтійського моря та інших країн ЄС. Сікорський заявив, що наразі ситуація змінилася, і Україна знову здатна відправляти своє зерно через Чорне море.

Нагадаємо, у Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. «Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина). 

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Теги: Польща Україна транзит зерно Чорне море обмеження

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