Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»

Дипломат ЄС коментуючи слова Папи Римського зазначив, що побіжно торкнувся їх у своїй промові в Раді безпеки ООН на початку тижня

Заговоривши про «білий прапор» для України, Папа Римський «увійшов у сад, куди його ніхто не кликав». Про це заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв’ю RTVE.

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Дипломат ЄС коментуючи слова Папи Римського зазначив, що побіжно торкнувся їх у своїй промові в Раді безпеки ООН на початку тижня.

«І в цій промові я сам не посоромився сказати, що Його Святість Папа увійшов у сад, в який його ніхто не кликав», – сказав Боррель.

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Під час цієї заявив Боррель використав іспанську ідіому, яка означає «накликати на себе біду». Він додав, що не вважає правильним «запрошувати Україну до капітуляції».

«Навпаки, час продовжувати їй допомагати», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну.