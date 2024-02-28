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Посол у Франції прокоментував заяву Макрона про можливе відправлення військ в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Посол у Франції прокоментував заяву Макрона про можливе відправлення військ в Україну
Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну
фото з відкритих джерел

Вадим Омельченко зазначив, що слова Макрона щодо відправлення військових відображають «глибоке розуміння загрози європейській безпеці»

Заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну «запустить відповідні процеси в інших державах». Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Омельченко зазначив, що слова Макрона щодо відправлення військових відображають «глибоке розуміння загрози європейській безпеці». Як приклад він навів формат «Рамштайн», у якому понад 50 країн допомагають Україні у війні проти Росії.

«Якщо вони справді вірять, що ми захищаємо не тільки себе, а що ми захищаємо Європу та європейські цінності, стійкість європейського континенту, то тоді треба діяти. І в чому Макрон не має рації?» – сказав Омельченко.

За його словами, заяви президента Францїі – «це початок процесу».

«Ви знаєте, що були такі сигнали від Великої Британії. Я вам можу засвідчити, що ці думки носяться в європейському повітрі. І те, що Макрон каже, що динаміка подій не може виключати будь-яких дій – це початок процесу», – сказав дипломат.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували порушену президентом Франції Емманюелем Макроном можливість відправлення військ західних держав до України

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro. Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

Читайте також: Захід відправить солдат до України? Як світ реагує на заяву Макрона
Теги: НАТО військові Україна Еммануель Макрон

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