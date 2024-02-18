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Коли Україна отримає F-16? ЗМІ назвали місяць

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли Україна отримає F-16? ЗМІ назвали місяць
Винищувачі F-16 можуть з'явитися на озброєнні ЗСУ вже у червні
фото: Wikimedia Commons

Київ розраховує, що до вересня навчання на винищувачах пройдуть 12 українських пілотів

Збройні сили України отримають перші сучасні винищувачі F-16 влітку 2024 року, імовірно – у червні. Про це пише Foreign Policy з посиланням на заяви європейських лідерів на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Я думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні», – прогнозує міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Такі ж терміни у Мюнхені озвучив ще один європейський чиновник, пише видання.

«Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень 2024 р.) навчання на винищувачах пройдуть 12 українських пілотів», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр нідерландів Марк Рютте зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції й заявив, що його країна може передати ЗСУ більше, ніж 24 винищувачі F-16, які пообіцяла передати ще раніше в межах Коаліції винищувачів.

Пізніше у коментарі DW Рютте повідомив, що підготовка українських пілотів і підготовка до відправки літаків йде на «високій швидкості», проте не став прогнозувати терміни, коли українці отримають перші F-16.

Як очікується, Україна отримає перші F-16 навесні 2024 року і лише після завершення підготовки пілотів. При цьому 24 літаки – це лише те, що обіцяли Нідерланди, тобто додаткові винищувачі можуть передати й інші країни.

Як повідомлялося, у липні 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Нещодавно Люксембург долучився до коаліції F-16.

Читайте також: Коли Україна отримає F-16?
Теги: Україна літак винищувач

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