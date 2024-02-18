Перерахунок пенсій: у кого виплати не зростуть

Під час індексації, до уваги береться пенсія без урахування будь-яких надбавок

Попередній показник для цьогорічної індексації становить 13%

Цього року індексація пенсій запланована на початок березня. Своєчасність перерахунку безпосередньо залежить від подій на фронті, пише 24 канал.

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Попередній показник для цьогорічної індексації становить 13%. Точні значення будуть оголошені пізніше.

У 2023 році індексація була більш масштабною. Тоді темп зростання виплат становив 19,7%. Але варто розуміти, що розмір підвищення змінюється залежно від початкового розміру пенсії.

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У кого виплати не зростуть

Під час індексації, до уваги береться пенсія без урахування будь-яких надбавок. Попри значне підвищення – 13%, це не помітне збільшення для всіх. Не відчують індексацію:

ті, хто отримує найбільші пенсії;

громадяни, які вийшли на пенсі. протягом останніх 3 років;

пенсіонери з виплатами меншими за мінімальними.

Ті, хто отримує пенсію нижче мінімальної, отримують спеціальну надбавку, щоб пенсія досягла розміру гарантованої пенсійної виплати. Після індексації доплата буде анульована. Ця надбавка буде компенсована, завдяки підвищенню під час індексації.

Нагадаємо, що певні категорії громадян мають право на дострокове призначення пенсії за віком.

До слова, щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Зараз для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік.

Також якщо пенсіонер із числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24 лютого 2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду, пенсія такій особі до моменту зʼясування обставин не перераховується на картковий рахунок.