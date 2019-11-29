Теракт у Лондоні: один постраждалий помер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Лондона заявив, що серед постраждалих в результаті озброєного нападу на мосту є тяжкопоранені

Один з постраждалих в результаті теракту на Лондонському мосту в Британії помер в лікарні від отриманих поранень. Про це повідомляє The Independent.

За даними джерела в британській Національній службі охорони здоров'я, окрім нападника, який був застрелений правоохоронцям, є ще одна жертва. Один з постраждали помер в лікарні пізніше від поранень, отриманих під час нападу.

Крім того, мер Лондона Садік Хан заявив, що серед постраждалих в результаті озброєного нападу на мосту є тяжкопоранені.

29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Згодом поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.

Також у поліції підтвердили, що силовики застрелили нападника.

Представник поліції Лондона підтвердив, що підозрюваного було убито під час спецоперації. За його словами, на ньому був надітий фальшивий пояс смертника.

Як відомо, менше, ніж за тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.