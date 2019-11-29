Теракт у Лондоні: поліція застрелила нападника



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На вбитому чоловікові був підозрілий жилет

Поліцейські застрелили одного чоловіка

Поліція Лондона вважає, що інцидент на Лондонському мосту може бути пов’язаний з тероризмом.

«На даному етапі обставини, пов'язані з інцидентом на Лондонському мосту, неясні. Як запобіжний захід ми реагуємо на цей інцидент так, як якщо б він був пов'язаний з тероризмом», - йдеться в повідомленні.

На відео також видно, як поліцейські затримували нападника.

Major incident at London Bridge, credit to the guys fighting an man with a knife! Hope all are safe and well #LondonBridge pic.twitter.com/eCk8NJ5486 — dean’s travel (@PamartTravels) 29 ноября 2019 г.

У поліції підтвердили, що силовики застрелили чоловіка. За даними поліції, у результаті інциденту декілька осіб отримали ножові поранення.

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.



One man has been shot by police. We will provide further information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 29 ноября 2019 г.

Поінформовані джерела The Guardian повідомляють, що підозрюваний, в якого стріляли поліцейські, загинув.

Очевидці повідомляють, що на вбитому чоловікові був підозрілий жилет.

(VIEWER DISCRETION ADVISED AGAIN) Different angle of the ongoing incident at London Bridge. Police can be heard yelling at civilians to “get back” before firing shots. Bravery shown by the public is jaw-dropping. Credit to Brendan Lacey #LondonBridge pic.twitter.com/ganE1jtnBi — Harvey Bateman (@Harvey_Bman) 29 ноября 2019 г.

«Хлопець лежав на підлозі. Потім він розкрив своє пальто, показавши, що під ним є жилет (я не знаю), чи був це звичайний жилет або жилет з вибухівкою. Після поліція дуже швидко відступила», — розповіла виданню Карен Бош, яка спостерігала за тим, що відбувається, з автобуса.

29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.