Теракт у Лондоні: поліція застрелила нападника

Поліцейські застрелили одного чоловіка

Поліція Лондона вважає, що інцидент на Лондонському мосту може бути пов’язаний з тероризмом.

«На даному етапі обставини, пов'язані з інцидентом на Лондонському мосту, неясні. Як запобіжний захід ми реагуємо на цей інцидент так, як якщо б він був пов'язаний з тероризмом», - йдеться в повідомленні.

На відео також видно, як поліцейські затримували нападника.

Major incident at London Bridge, credit to the guys fighting an man with a knife! Hope all are safe and well #LondonBridge pic.twitter.com/eCk8NJ5486

У поліції підтвердили, що силовики застрелили чоловіка. За даними поліції, у результаті інциденту декілька осіб отримали ножові поранення.

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.



One man has been shot by police. We will provide further information when possible.