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    Теракт у Лондоні: поліція застрелила нападника

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    На&nbsp;вбитому чоловікові був підозрілий жилет - Теракт у Лондоні: поліція застрелила нападника
    На вбитому чоловікові був підозрілий жилет

    Поліцейські застрелили одного чоловіка

    Поліція Лондона вважає, що інцидент на Лондонському мосту може бути пов’язаний з тероризмом.

    «На даному етапі обставини, пов'язані з інцидентом на Лондонському мосту, неясні. Як запобіжний захід ми реагуємо на цей інцидент так, як якщо б він був пов'язаний з тероризмом», - йдеться в повідомленні.

    На відео також видно, як поліцейські затримували нападника. 

    У поліції підтвердили, що силовики застрелили чоловіка. За даними поліції, у результаті інциденту декілька осіб отримали ножові поранення. 

    Поінформовані джерела The Guardian повідомляють, що підозрюваний, в якого стріляли поліцейські, загинув.

    Очевидці повідомляють, що на вбитому чоловікові був підозрілий жилет.

    «Хлопець лежав на підлозі. Потім він розкрив своє пальто, показавши, що під ним є жилет (я не знаю), чи був це звичайний жилет або жилет з вибухівкою. Після поліція дуже швидко відступила», — розповіла виданню Карен Бош, яка спостерігала за тим, що відбувається, з автобуса.

    29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.

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