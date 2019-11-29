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    У Лондоні на мосту сталася стрілянина, поліція терміново евакуює людей

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    У Лондоні на мосту сталася стрілянина, поліція терміново евакуює людей

    Поліція Лондона підтвердила факт стрілянини й порадила перехожим виконувати вказівки офіцерів

    У столиці Великої Британії сталася стрілянина на Лондонському мосту, наразі поліція блокувала територію та проводить евакуацію, пишуть місцеві видання The Guardian та The Sun.

    «Репортер BBC в цьому районі заявив, що почув два постріли. Він сказав, що їх, здається, звільнили працівники поліції», — вказано у текстовій трансляції ЗМІ.

    Скотленд-Ярд, у свою чергу, підтвердив, що дійсно має справу з «інцидентом» на мосту. У поліції написали: «Якщо ви знаходитесь поруч з місцем події, будь ласка, дотримуйтесь вказівок будь-якого офіцера на місці події».

    Користувачка Twitter Аманда Хантер, яка перебувала в той час у міському автобусі, який перебував на мосту, зафіксувала як поліція стояла біля тіла, ймовірно, застреленого чоловіка.

    Журналістка Люсі Джонс була в ресторані на Лондонському мосту, коли збройні копи увірвалися всередину. Вона сказала: «Ми обідали, коли поліцейський кричав: «Лізь на підлогу». Вони замкнули всі двері, і нам довелося поспішати в задню частину ресторану поряд з туалетом. Там плакали жінки. Це було жахливо. Ми почули постріл і ще один офіцер закричав: «Нам потрібно вибратися», і «Ми всі втекли з Лондонського мосту».

    Одна жінка сказала виданню The Sun: «Я просто йшла по мосту і почув чотири-п’ять пострілів ззаду. Я просто побігла. Я навіть не озирався назад. Поняття не маю, що це була поліція чи ні. Я була налякана».

     

    Велика Британія поліція стрілянина
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