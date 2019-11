У Лондоні на мосту сталася стрілянина, поліція терміново евакуює людей

Поліція Лондона підтвердила факт стрілянини й порадила перехожим виконувати вказівки офіцерів

У столиці Великої Британії сталася стрілянина на Лондонському мосту, наразі поліція блокувала територію та проводить евакуацію, пишуть місцеві видання The Guardian та The Sun.

«Репортер BBC в цьому районі заявив, що почув два постріли. Він сказав, що їх, здається, звільнили працівники поліції», — вказано у текстовій трансляції ЗМІ.

Скотленд-Ярд, у свою чергу, підтвердив, що дійсно має справу з «інцидентом» на мосту. У поліції написали: «Якщо ви знаходитесь поруч з місцем події, будь ласка, дотримуйтесь вказівок будь-якого офіцера на місці події».

Користувачка Twitter Аманда Хантер, яка перебувала в той час у міському автобусі, який перебував на мосту, зафіксувала як поліція стояла біля тіла, ймовірно, застреленого чоловіка.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za