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    Стрілянина в Лондоні: щонайменше п’ятеро поранених

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    Станцію метро в районі місця події&nbsp;закрили - Стрілянина в Лондоні: щонайменше п’ятеро поранених
    Станцію метро в районі місця події закрили

    Медична служба Лондона повідомила, що йдеться про «великий інцидент»

    В результаті інциденту поблизу Лондонського мосту, що супроводжувався пострілами, поранено п’ятеро людей.

    Про це повідомляє BBC.

    «Персонал станції Monument стверджує, що під час інциденту поранення отримали 5 людей» - йдеться у повідомленні.

    Медична служба Лондона поки не підтверджувала ці дані, однак повідомила, що йдеться про «великий інцидент».

    Як повідомлялося, у п’ятницю в другій половині дня Лондонський міст над річкою Темза, який сполучає центральні райони міста, перекрила поліція. ЗМІ повідомили про стрілянину на мосту. 

    Станцію метро в районі місця події закрили, магазини і офіси поряд евакуювали.

    Як відомо, менше, ніж за тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.

     

    метро Велика Британія поліція стрілянина
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