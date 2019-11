Стрілянина в Лондоні: щонайменше п’ятеро поранених

Медична служба Лондона повідомила, що йдеться про «великий інцидент»

В результаті інциденту поблизу Лондонського мосту, що супроводжувався пострілами, поранено п’ятеро людей.

Про це повідомляє BBC.

«Персонал станції Monument стверджує, що під час інциденту поранення отримали 5 людей» - йдеться у повідомленні.

Медична служба Лондона поки не підтверджувала ці дані, однак повідомила, що йдеться про «великий інцидент».

"Within the space of about 20 seconds there was multiple gunshots" - eyewitness Thomas Dunford describes the scene at London Bridge



