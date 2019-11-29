Стрілянина в Лондоні: щонайменше п’ятеро поранених



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Станцію метро в районі місця події закрили

Медична служба Лондона повідомила, що йдеться про «великий інцидент»

В результаті інциденту поблизу Лондонського мосту, що супроводжувався пострілами, поранено п’ятеро людей.

Про це повідомляє BBC.

«Персонал станції Monument стверджує, що під час інциденту поранення отримали 5 людей» - йдеться у повідомленні.

Медична служба Лондона поки не підтверджувала ці дані, однак повідомила, що йдеться про «великий інцидент».

"Within the space of about 20 seconds there was multiple gunshots" - eyewitness Thomas Dunford describes the scene at London Bridge



Latest news: https://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/OLyNgAPSH5 — BBC News (UK) (@BBCNews) 29 ноября 2019 г.

Як повідомлялося, у п’ятницю в другій половині дня Лондонський міст над річкою Темза, який сполучає центральні райони міста, перекрила поліція. ЗМІ повідомили про стрілянину на мосту.

Станцію метро в районі місця події закрили, магазини і офіси поряд евакуювали.

Як відомо, менше, ніж за тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.