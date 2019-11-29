Теракт в Лондоні: у підозрюваного був фальшивий пояс смертника



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Заступник комісара лондонської поліції Ніл Басу розповів про інцидент на Лондонському мосту

Підозрюваного було убито під час спецоперації

Поліція Лондона розглядає напад на Лондонському мосту як терористичний акт.

Про це на брифінгу заявив заступник комісара лондонської поліції Ніл Басу.

«Я можу підтвердити, що інцидент оголошено терористичним актом», - сказав він, додавши, що розслідування веде антитерористичний підрозділ поліції.

Представник поліції Лондона підтвердив, що підозрюваного було убито під час спецоперації. За його словами, на ньому був надітий фальшивий пояс смертника.

«Я можу підтвердити, що на даний момент ми вважаємо, що пристрій, який було прив'язано до тіла підозрюваного, є муляжем вибухового пристрою», - сказав Басу.

У поліції підтвердили, що силовики застрелили нападника.

29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Згодом поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.