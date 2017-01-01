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    Теракт в Єгипті: загинуло щонайменше 85 осіб

    Як зазначається, чоловіки на чотирьох позашляховиках відкрили вогонь по віруючих у мечеті
    Щонайменше 85 людей загинуло, десятки отримали поранення після того, як в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух, передає Al Arabiya. Напад стався під час п'ятничної молитви в селі Аль-Рауда поруч з містом Ель-Аріш. Зловмисники відкрили стрілянину і привели в дію кілька вибухових пристроїв. «Троє поліцейських кажуть, що
    • 24 Листопада, 15:18
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    Як зазначається, чоловіки на чотирьох позашляховиках відкрили вогонь по віруючих у мечеті

    Щонайменше 85 людей загинуло, десятки отримали поранення після того, як в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух, передає Al Arabiya.

    Напад стався під час п'ятничної молитви в селі Аль-Рауда поруч з містом Ель-Аріш. Зловмисники відкрили стрілянину і привели в дію кілька вибухових пристроїв.

    «Троє поліцейських кажуть, що екстремісти напали на мечеть аль-Рауда в місті Бір-аль-Абд, за 40 км (25 миль) від столиці провінції Північний Синай ель-Аріш», - йдеться у повідомленні.

    За повідомленням очевидців та джерела у місцевих органах безпеки, напад був покликаний завдати максимальної шкоди працівникам сил безпеки, які були присутні на молитвах.


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