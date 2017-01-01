Теракт в Єгипті: загинуло щонайменше 85 осіб

Як зазначається, чоловіки на чотирьох позашляховиках відкрили вогонь по віруючих у мечеті

Щонайменше 85 людей загинуло, десятки отримали поранення після того, як в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух, передає Al Arabiya. Напад стався під час п'ятничної молитви в селі Аль-Рауда поруч з містом Ель-Аріш. Зловмисники відкрили стрілянину і привели в дію кілька вибухових пристроїв. «Троє поліцейських кажуть, що



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Як зазначається, чоловіки на чотирьох позашляховиках відкрили вогонь по віруючих у мечеті

Щонайменше 85 людей загинуло, десятки отримали поранення після того, як в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух, передає Al Arabiya.

Напад стався під час п'ятничної молитви в селі Аль-Рауда поруч з містом Ель-Аріш. Зловмисники відкрили стрілянину і привели в дію кілька вибухових пристроїв.

«Троє поліцейських кажуть, що екстремісти напали на мечеть аль-Рауда в місті Бір-аль-Абд, за 40 км (25 миль) від столиці провінції Північний Синай ель-Аріш», - йдеться у повідомленні.

За повідомленням очевидців та джерела у місцевих органах безпеки, напад був покликаний завдати максимальної шкоди працівникам сил безпеки, які були присутні на молитвах.



