Мей запропонує парламенту варіанти поліпшення угоди про Brexit



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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Прем'єр повідомила, що уряд розгляне деталі нових пропозицій цього тижня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей запропонує британським депутатам пакет нових заходів для включення їх в проект угоди щодо виходу країни з ЄС.

Про це Мей написала в статті для The Sunday Times.

«Коли законопроект про вихід буде представлений членам парламенту, він буде представляти нову, сміливу пропозицію для членів парламенту в Палаті громад з поліпшеним пакетом заходів, який, я вважаю, може отримати нову підтримку. Заходи забезпечать Brexit, який дотримується рішення, прийнятого британцями на референдумі, з Brexit, який хороший для робочих місць, хороший для нашої безпеки і який спрямовує Британію на шлях до світлого майбутнього за межами ЄС», - написала Мей.

Прем'єр повідомила, що уряд розгляне деталі нових пропозицій цього тижня. Також буде розглянуто питання про те, чи потрібно буде проводити тестові голосування для перевірки підтримки можливих рішень.

«Але які б не були результати голосування, я не буду просто просити депутатів подумати ще раз. Замість цього я попрошу їх поглянути на нову і поліпшену угоду свіжим поглядом і підтримати її», - написала Мей.

Нагадаємо, уряд Великої Британії має намір домовитися про укладення угоди по Brexit до липня.

До слова, Мей озвучить дату свої відставки після голосування угоди про Brexit

Джерело: Європейська правда