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    Чубаров засмутився, бо не почув слово «Крим» у промові Зеленського

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    Володимир Зеленський 20 травня став президентом України&nbsp; - Чубаров засмутився, бо не почув слово «Крим» у промові Зеленського
    Володимир Зеленський 20 травня став президентом України 
    Фото: сайт президента

    Президент Зеленський під час своєї промови в парламенті не згадав про окупований Крим

    Народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що засмучений тим, що президент Володимир Зеленський під час своєї промови в парламенті не згадав про окупований Крим.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «Прямий».

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    «Я засмучений тим, що не почув слово «Крим» у виступі. Не почув хоча б одним реченням такі слова щодо Криму і тих людей, які в Криму, зокрема, до кримських татар, які б людям давали надію», - підкреслив Чубаров.

    На його думку, влада, яку обирає народ, має разом працювати над укріпленням держави.

    Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбулась церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

    Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.

    Також Зеленський закликав Кабінет міністрів піти у відставку.

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