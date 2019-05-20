Чубаров засмутився, бо не почув слово «Крим» у промові Зеленського



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Володимир Зеленський 20 травня став президентом України Фото: сайт президента

Президент Зеленський під час своєї промови в парламенті не згадав про окупований Крим

Народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що засмучений тим, що президент Володимир Зеленський під час своєї промови в парламенті не згадав про окупований Крим.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Прямий».

«Я засмучений тим, що не почув слово «Крим» у виступі. Не почув хоча б одним реченням такі слова щодо Криму і тих людей, які в Криму, зокрема, до кримських татар, які б людям давали надію», - підкреслив Чубаров.

На його думку, влада, яку обирає народ, має разом працювати над укріпленням держави.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбулась церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.



Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.

Також Зеленський закликав Кабінет міністрів піти у відставку.