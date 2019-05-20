Путін не збирається вітати Зеленського



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Президент РФ Володимир Путін

Пєсков додав, що Путін поки що не планує здійснювати контакти з Зеленським

Президент РФ Володимир Путін не буде відправляти привітання або дзвонити президенту України Володимиру Зеленському після його інавгурації 20 травня. Про це заявив сьогодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков в бесіді з журналістами, передає ТАСС.

«Президент Путін вітатиме президента Зеленського з першими успіхами у справі врегулювання конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами у справі нормалізації російсько-українських відносин», - сказав Пєсков.

На уточнююче питання, коли це може статися, він відповів: «Я не повинен це розкривати».

«Перші успіхи будуть очевидні. Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком», - йдеться у еповідомлкенні.

Пєсков додав, що Путін поки що не планує здійснювати контакти з Зеленським.

«Ні, зараз на порядку денному ніяких контактів немає», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи плануються контакти в будь-якій формі між президентами РФ і України найближчим часом.

Нагадаємо, раніше в МЗС України повідомили, що Російську Федерацію не запрошували на церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Також додамо, що президент США Дональд Трамп передав послання Зеленському.

Зазначимо, сьогодні відбулась інавгурація Володимира Зеленського. На ній уже президент України Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду. У зв'язку з цим вже сьогодні ввечері відбутися консультації Зеленського з фракціями щодо розпуску Ради.

Також Зеленський закликав Кабінет міністрів піти у відставку.