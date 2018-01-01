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    Терористи можуть залишити Донбас без води – штаб АТО

    Більше мільйона людей можуть залишитися без води
    Українська сторона Спільного центру з координації та контролю припинення вогню в Донбасі попереджає, що через аварійний стан об'єктів насосної станції 1-го підйому Південно-донбаського водопроводу можливе припинення водопостачання на більшості території Донбасу. Про це йдеться у заяві на сторінці прес-центру штабу АТО у соцмережі Facebook.
    • Сьогодні, 13:05
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    Більше мільйона людей можуть залишитися без води

    Українська сторона Спільного центру з координації та контролю припинення вогню в Донбасі попереджає, що через аварійний стан об'єктів насосної станції 1-го підйому Південно-донбаського водопроводу можливе припинення водопостачання на більшості території Донбасу.

    Про це йдеться у заяві на сторінці прес-центру штабу АТО у соцмережі Facebook.

    Відзначається, що 26 січня внаслідок обстрілу сепаратистами цієї насосної станції була пошкоджена система охолодження одного з двох трансформаторів, призначених для електроживлення станції. «Це призвело до критичного - 50% зниження надійності об'єкта загалом. Як наслідок, найменший збій у роботі системи електропостачання може стати причиною повної зупинки насосної станції», - відзначають у СЦКК.

    Також наводиться список районів, що опинилися під загрозою: Волноваський, Червоноармійський, Добропільський райони, а також Донецьк (Куйбишевський, Кіровський, Петровський, Ленінський райони), Авдіївки, Маріуполя, Волновахи, Красноармійська, Докучаєвська.

    У заяві наголошується, що без води залишаться жителі 49 населених пунктів (1,3 млн людей).

    АТО Донбас вода Донецьк СЦКК Facebook
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