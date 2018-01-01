Терористи можуть залишити Донбас без води – штаб АТО

Більше мільйона людей можуть залишитися без води

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю припинення вогню в Донбасі попереджає, що через аварійний стан об'єктів насосної станції 1-го підйому Південно-донбаського водопроводу можливе припинення водопостачання на більшості території Донбасу. Про це йдеться у заяві на сторінці прес-центру штабу АТО у соцмережі Facebook.



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Більше мільйона людей можуть залишитися без води

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю припинення вогню в Донбасі попереджає, що через аварійний стан об'єктів насосної станції 1-го підйому Південно-донбаського водопроводу можливе припинення водопостачання на більшості території Донбасу.

Про це йдеться у заяві на сторінці прес-центру штабу АТО у соцмережі Facebook.

Відзначається, що 26 січня внаслідок обстрілу сепаратистами цієї насосної станції була пошкоджена система охолодження одного з двох трансформаторів, призначених для електроживлення станції. «Це призвело до критичного - 50% зниження надійності об'єкта загалом. Як наслідок, найменший збій у роботі системи електропостачання може стати причиною повної зупинки насосної станції», - відзначають у СЦКК.

Також наводиться список районів, що опинилися під загрозою: Волноваський, Червоноармійський, Добропільський райони, а також Донецьк (Куйбишевський, Кіровський, Петровський, Ленінський райони), Авдіївки, Маріуполя, Волновахи, Красноармійська, Докучаєвська.

У заяві наголошується, що без води залишаться жителі 49 населених пунктів (1,3 млн людей).