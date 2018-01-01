Терористи на Донбасі чотири рази обстріляли сили АТО

Поранено трьох військових Збройних сил України

З початку доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики здійснили 4 обстріли позицій українських військових, внаслідок чого три бійці отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО. [READ_MORE] «Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Попри невелику кількість



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Поранено трьох військових Збройних сил України

З початку доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики здійснили 4 обстріли позицій українських військових, внаслідок чого три бійці отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Попри невелику кількість обстрілів, російсько-окупаційні угрупування на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь... Загалом від початку доби зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних Сил України з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнали три військовослужбовці», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на донецькому напрямку, на приморській ділянці оборони, противник вів вогонь з 82-мм мінометів поблизу Лебединського. Міномети калібру 120 мм загарбники застосували по опорних пунктах сил АТО неподалік населеного пункту Піски. У районі Кам’янки ворог обстріляв українських захисників зі стрілецької зброї.