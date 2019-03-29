Тест на ерудицію: кандидати в депутати зганьбилися в прямому ефірі



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Балашов і Дерев'янко зганьбилися в прямому ефірі

Політики не змогли назвати точну дату закінчення Другої світової війни

За версією нардепа Юрія Дерев’янка, Друга світова війна закінчилася 19 серпня, а ось політик Геннадій Балашов переконаний, що це сталося 8 травня.

Такі версії політики озвучили в ефірі програми «Не Дебати» на телеканалі «ZIK» під час серії бліц-запитань від редакції проекту.

Ведуча попросила назвати точну дату закінчення Другої світової війни й звернулася до Юрія Дерев'янка.

«45-й рік 19 серпня. Підписав генерал Дерев'янко в Японії», – не без сумніву сказав депутат Верховної Ради.

Натомість Балашов заявив, що дата закінчення Другої світової війни інша – 8 травня.

У підсумку ведуча «Не Дебатів» Лейла Мамедова була змушена нагадати гостям програми, що Друга світова війна насправді закінчилася 2 вересня 1945 року підписанням акту капітуляції між військами союзників з одного боку і урядом Японії з іншого.

Політики також не змогли назвати найменшу державу світу. Що цікаво, за версією Геннадія Балашова такою є країна з оригінальною назвою «Орден».

Натомість Юрій Дерев'янко вважає, що найменша країна розташована поруч з Іспанією, і це є Андорра.

У відповідь ведучий «Не Дебатів» оголосив таку правильну відповідь: найменшою державою світу є Ватикан.

Надалі під час інтелектуальної бліц-серії відповіді політиків мали перемінний успіх.

Вони, зокрема, спробували назвати найбільш розповсюджену мову світу, значення слова «омбудсмен», хто проголосив Київ «матір'ю міст руських», яку подію відзначають у День Соборності, форму державного правління в Україні, склад Збройних Сил України, скільки планет у Сонячній системі та як називається пряма, що проходить через вершину кута і ділить його навпіл.

Нагадаємо, раніше Каплін «зчепився» з Балашовим і пішов зі студії телеканалу.