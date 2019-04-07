Трамп звинуватив команду спецпрокурора Мюллера у «зливі» інформації у ЗМІ



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Президент США Дональд Трамп

Команда Мюллера начебто незаконно надала ЗМІ інформацію про хід розслідування втручання РФ у вибори в США

Президент США Дональд Трамп звинуватив команду спеціального прокурора Роберта Мюллера в незаконній передачі пресі інформації про розслідування втручання Росії в хід американських виборів.

Про це Трамп написав у Twitter.

За словами глави Білого дому, команда спецпрокурора Мюллера незаконно надала ЗМІ інформацію про хід розслідування втручання Російської Федерації в хід президентських виборів США в 2016 році.

«Схоже, що команда Боба Мюллера з 13-ти ненависників Трампа і розгніваних демократів незаконно передає інформацію пресі, в той час як фейкові ЗМІ створюють свої власні історії з джерелами чи без», - написав президент США.

Напередодні Трамп зізнався, що не читав доповідь спецпрокурора Мюллера.

Раніше генпрокурор США пообіцяв до середини квітня оприлюднити доповідь Мюллера.

Також повідомлялося, що публікація звіту Мюллера цілком неможлива за законом, оскільки текст містить конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».

Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.