«Російська справа»: Трамп зізнався, що не читав доповідь спецпрокурора Мюллера



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Президент США Дональд Трамп

Трамп «обізнаний тільки про висновки, і найголовніший з них - що змови не було»

Президент США Дональд Трамп повідомив, що поки не ознайомився з доповіддю спец прокурора з «російської справи» Роберта Мюллера, проте «має повне право зробити це».

Про це Трамп написав 6 квітня у Twitter.

Він додав, що «обізнаний тільки про висновки, і найголовніший з них - що змови не було». Трамп також зазначив, що генпрокурор і міністр юстиції США Вільям Бар не знайшов у діях президента спроби перешкодити правосуддю.

За словами глави Білого дому, за нападками стояли «13 злісних демократів, що ненавидять» його. Пізніше їх кількість зросла до 18, додав він.

Як зазначив Трамп, на розслідування «були витрачені два роки і 30 млн доларів». «Витрачений даремно час», - зазначив він, додавши, що «демократи будуть незадоволені - що їм не дай».

Раніше генпрокурор США пообіцяв до середини квітня оприлюднити доповідь Мюллера.

Також повідомлялося, що публікація звіту Мюллера цілком неможлива за законом, оскільки текст містить конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».

Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.