The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги

Прихильникам України доведеться зрозуміти, що витіснення Росії перетворюється на війну на виснаження

Цими вихідними у Саудівській Аравії відбудеться мирний саміт щодо України. Видання The Economist зазначає, що з початком розмов про можливі мирні переговори прихильники України повинні залишатися твердими, бо війна закінчиться не скоро.

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Видання нагадує, що тиждень тому з'явилася інформація про те, що потужний 10-й армійський корпус України рухається на південь країни. «Здавалося, що його метою було прорвати ретельно продуману оборону Росії в окупованому Запорізькому секторі на півдні України, розсіяти загарбників перед собою і вийти до міста Мелітополь і далі до моря. Такий сміливий удар перевернув би всю війну. Сили Росії були б розрізані навпіл… Це була захоплююча перспектива. На жаль, цього не сталося, хоча все ще може статися. 10-тий корпус, здається, поки що не було задіяно в повному обсязі, ймовірно, тому що слабке місце в російській обороні ще не було знайдено», – йдеться у матеріалі.

Автори статті зазначають, що прихильникам України доведеться зрозуміти, що витіснення Росії перетворюється на війну на виснаження. «Поки що літній контрнаступ, якому цього тижня виповнився третій місяць, звільнив лише близько 200 кв. км території. Для порівняння, Росія все ще утримує близько 40 тис. кв. км землі, яку вона захопила з моменту вторгнення в лютому минулого року (на додачу до 40 тис., які вона захопила в 2014 році). Лінія фронту майже не змінилася відтоді, як Україна повернула собі значну частину Херсонської області в листопаді минулого року», – вказується у матеріалі.

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Із цього автори статті роблять такі висновки:

Терпіння має вирішальне значення. Цілком можливо, що війна затягнеться, коли Україна здобуватиме село за селом, але жодних кардинальних змін не відбудеться, доки осіння багнюка і наступ наступної зими не ускладнять пересування бронетехніки.

Україні потрібні поставки озброєння: більше ракетних комплексів дальнього радіусу дії Himars і, бажано, вдосконалених боєприпасів Atacms для них; більше снарядів, більше безпілотників, набагато більше обладнання для розмінування, більше касетних бомб і більше патронів. В ідеалі потрібно більше танків і винищувачів. Ракети для протиповітряної оборони вкрай необхідні, оскільки Росія продовжує обстрілювати українські міста. Їй також потрібна велика кількість медикаментів;

На все це потрібні гроші. Заходу доведеться звикнути до того, що він витрачатиме великі кошти, доки Путін так чи інакше не впорається з ситуацією.

Україна потребуватиме ширшої міжнародної підтримки. Країни по всьому світу повинні зрозуміти, що якщо дозволити захоплення землі, то це створить прецедент, який буде поганим для всіх. Саме на це варто звернути увагу на зустріч у Джидді, яка відбудеться цими вихідними.

The Economist зазначає: допоки російські війська самовільно займають близько 18% української території, Україна не може бути повноцінно функціонуючою державою. «Вона втратила доступ до більшої частини свого узбережжя. Там, де вона його зберегла, моря не є безпечними для її суден, навіть тих, що перевозять продовольство до деяких найбідніших країн світу; наразі Росія призупинила угоду, яка дозволяла вивозити обмежену кількість зерна. Жоден комерційний літак не може влетіти або вилетіти з країни, побоюючись російської ракети. Українська економіка страждає від того, що стільки чоловіків і жінок перебувають на фронті, незважаючи на щедру допомогу, яку їй надає Захід», – пояснює видання.

«І гіркий досвід показує, що коли Росія утримує плацдарм, вона нескінченно розкручує мирні переговори, готуючись відкусити ще один шматок. Якщо Захід продовжуватиме надавати їй достатню підтримку, Україна продовжуватиме розчавлювати росіян. Якщо більшість країн світу підтримає бачення миру паном Зеленським, тиск на Путіна посилиться. Падіння морального духу всередині Росії або навіть падіння режиму може статися в будь-який момент. Але на це не можна розраховувати. Приготуйтеся до довгої дороги», – підсумовує The Economist.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили.

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Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

Як відомо, завданням української делегації на саміті в Саудівській Аравії є об'єднання світового співтовариства навколо України та обговорення «формули миру», яка має потенціал допомогти припинити війну і відновити світовий лад.