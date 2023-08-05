Контрнаступ ЗСУ: генерал розкрив важливі нюанси

Окупанти облаштували смуги загороджень з протитанковими мінними полями

Складність ведення Силами оборони України наступальних дій на південному напрямку полягає в тому, що противник влаштував на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна, їх щільність достатньо велика. Про це розповів командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега, повідомляє Military Media Center.

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«Смуги загороджень включають в себе протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані «зуби дракона»), протитанкові їжаки, дротові перешкоди. Противник підступно використовує міни, в тому числі таким чином, щоб їх не можна було вилучити», – каже Герега.

Генерал пояснив, що для подолання таких загороджень необхідні значна кількість інженерно-саперних підрозділів, особовий склад яких повинен бути спроможний пророблювати проходи в мінно-вибухових загородженнях противника як вручну, так і за допомогою спеціальної інженерної техніки, наявність якої на таку кількість загороджень недостатня.

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Герега розповів, що для нарощування спроможностей Сил оборони у подоланні мінно-вибухових загороджень противника в угрупованні сил і засобів підтримки сформовано п’ять інженерно-саперних батальйонів. Частина особового складу підрозділів пройшла підготовку за кордоном (близько 200 військовослужбовців) та виконує завдання у складі визначених угруповань, а також з розмінування деокупованих територій в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Протягом липня-серпня ще близько 150 військовослужбовців пройдуть підготовку за кордоном.

Інженерні підрозділи отримали від країн-партнерів до 100 одиниць спеціальної техніки, необхідної для пророблення проходів у вибухових та невибухових загородженнях (інженерні танки, установки та заряди розмінування, танкові мостові укладачі та інше). Наразі, здійснюється підготовка екіпажів зазначеної техніки за кордоном.

«Успішне виконання завдань військовими інженерами та саперами дозволяє нашим захисникам проводити наступальні дії на визначених напрямках і наближати перемогу», – зазначив генерал.

Як повідомлялося, українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. На даний момент ЗСУ вийшли на проміжну лінію.

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