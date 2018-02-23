The Telegraph: до операції з доставки кокаїну з Аргентини причетний екс-директор ФСБ

У колишнього директора ФСБ начебто була «секретна місія» в Аргентині

Секретар Ради безпеки РФ, екс-директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Микола Патрушев причетний до операції з доставки з Аргентини в РФ валіз з кокаїном. Про це повідомляє британська газета The Telegraph. Згідно з інформацією видання, колишній співробітник посольства Алі Абьянов зажадав повернути його речі в Росію. «Російські



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Колишній директор Федеральної служби безпеки РФ Микола Патрушев

У колишнього директора ФСБ начебто була «секретна місія» в Аргентині

Секретар Ради безпеки РФ, екс-директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Микола Патрушев причетний до операції з доставки з Аргентини в РФ валіз з кокаїном.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Згідно з інформацією видання, колишній співробітник посольства Алі Абьянов зажадав повернути його речі в Росію.

«Російські служби безпеки домовилися про доставку, запрошену паном Абьяновим для перевезення літаком Патрушева, і начальник розвідки належним чином супроводжував валізи», - повідомляє видання.

Наголошується, що в той час Патрушев відвідав Аргентину. Публічно мета поїздки полягала у зустрічі з президентом Аргентини Маурісіо Макрі, де вони підписали меморандуми про взаєморозуміння. Також повідомляється, що під час операції поліції вдалося заарештувати двох членів банди - Володимира Калмикова і Іштимира Хуздамова, які спробували забрати валізи в Росії.

Екс-співробітник посольства Абьянов також був заарештований. Крім того, в Аргентині були взяті під варту співробітник поліції Буенос-Айреса Іван Близнюк і ще один росіянин Олександр Чикало.

Передбачуваного ватажка банди, російського бізнесмена, який фігурує в справі як «громадянин К», затримати не вдалося. В останні роки він проживав на території Німеччини, зазначає видання.

Нагадаємо, громадянина РФ оголосили в міжнародний розшук за спробу відправити дипломатичною поштою з Аргентини майже 400 кг кокаїну.

Як відомо, у посольстві Росії в Аргентині поліція вилучила 400 кг кокаїну, який був захований в 12 валізах.

Пізніше стало відомо, що п'ятьох осіб було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками після того, як у російському посольстві в Аргентині виявили 389 кілограмів кокаїну.

У МЗС РФ пояснили, що майже 400 кг кокаїну знайшли в одному з допоміжних будівель посольства Росії - шкільно-житловому комплексі.

Наркотики начебто належали співробітнику технічного складу установи, який закінчив на той час відрядження за строковим трудовим договором.

Джерело: РБК-Україна