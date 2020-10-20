Тихановська закликала правоохоронців перейти на бік народу



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За її словами, відповідальність понесуть персонально ті, хто скоював злочини, поголовної люстрації не буде

Опозиціонерка закликала їх до 25 жовтня стати на бік народу

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба опозиціонерки.

За її словами, відповідальність понесуть персонально ті, хто скоював злочини, поголовної люстрації не буде.

«У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв'яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас давав білорусам. До народного ультиматуму залишилося 5 днів», – заявила вона.

Нагадаємо, що Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.

Крім того, Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук.

До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією.

Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.