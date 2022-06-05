Тихановська розповіла, скільки білорусів воюють на боці України

Ряди бажаючих воювати на українській стороні продовжують поповнюватися, зазначила Тихановська

На боці України у війні з Російською Федерацією в білоруських батальйонах воюють 1,5 тисячі осіб. Про це лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Тихановська заявила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ багато білорусів захотіли допомогти українцям, був сформований батальйон.

«В даний час це 1,5 тисячі осіб. Насправді, він (батальйон – ред.) не один: їх кілька в різних містах, під наглядом української армії», – розповіла вона.

Тихановська підкреслила, що ряди бажаючих воювати на українській стороні продовжують поповнюватися.

«Багато в Білорусі хочуть допомогти Україні і в даний час проходять навчання в інших країнах. Скільки їх і де вони знаходяться, мені не дозволяється говорити. Часто це люди, які потребують навчання, тому що у них немає досвіду війни. Але напевно кількість білоруських бійців на боці України буде рости»,– зазначила опозиціонерка.

Раніше народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко зустрілася на Братиславському форумі глобальної безпеки із екскандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською – і нагадала їй слова про «допомогу білорусів» Україні під час рашистської атаки на Київ.

Нагадаємо, у травні білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вляпалася у скандал із заявою з приводу того, що російський наступ на Київ провалився, зокрема, завдяки білорусам. У інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» вона висловила думку, що росіяни не почувалися комфортно на білоруській землі.