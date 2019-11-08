Тимошенко б'є на сполох: вже у вівторок «слуги народу» хочуть проголосувати закон про продаж землі



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Тимошенко нагадала, що Зеленський обіцяв вирішувати важливі питання країни на референдумах

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко повідомила, що у вівторок народні депутати «Слуги народу» планують проголосувати закон про продаж землі, який дозволяє купувати землю іноземцям.

Про це вона сказала в програмі Свобода слова Савіка Шустера.

Тимошенко зазначила, що на засіданні аграрного комітету Верховної ради аграрії просили, щоб депутати не підтримували цей законопроект.

Вона нагадала, що будучи кандидатом в президенти Володимир Зеленський обіцяв вирішувати важливі питання країни на референдумах.

Тимошенко закликала главу Офіса президента Андрія Богдана, який перебував у студії, зупинити цей процес.

Богдан підтвердив, що закон внесено у порядок денний. Він уточнив, що це лише перше читання закону

і всі зможуть долучитися до його обговорення.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано вже 11 законопроєктів щодо обігу земель. В одному із законопроєктів передбачено заборону на продаж землі іноземцям, іноземним компаніям та компаніям, серед власників яких є іноземці. Ця норма діятиме до 2024 року.

При цьому 8 жовтня 12 депутатів від «Слуги народу» запропонували парламенту дозволити іноземцям та іноземним юридичним особам купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Влада планує запуск ринку землі восени 2020 року.