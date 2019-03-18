Як Тимошенко чаювала з переселенцями на Донбасі (ФОТО)



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Лідер «Батьківщини», кандидат у президенти Юлія Тимошенко Фото: ba.org.ua

Лідер «Батьківщини» вважає, що зможе повернути Донбас «досить швидко... Крим – довше»

У разі перемоги на виборах президента Юлія Тимошенко планує створити міжнародний фонд відродження та розвитку Донбасу, щоб відновити все те, що зруйновано, і налагодити життя переселенців. Про це Тимошенко сказала під час зустрічі з родинами переселенців у Святогірську на Донеччині, йдеться у повідомленні на сайті «Батьківщини».

«Я не бачу зараз більш екстреного завдання, ніж забезпечити і мир, і відродження, і розвиток», – наголосила лідер «Батьківщини» на зустрічі з сім’ями, які через війну змушені були залишити свої оселі.

Фото: ba.org.ua

За словами кандидата у президенти, країни-підписанти Будапештського меморандуму, які давали гарантії недоторканності кордонів в обмін на відмову України в 1994 році від третього за потужністю ядерного потенціалу світу, готові долучатися і готові створювати цей потужний фонд з розвитку Донбасу.

Фото: ba.org.ua

«Вже є домовленості. Країни розуміють, що допомога Донбасу потрібна. Я знаю настрої всіх лідерів країн-гарантів. Після перемоги ми не втратимо жодної хвилини. У нас все готово. Ми одразу ініціюємо цей процес», – запевнила вона і додала, що до кінця виборів перебуватиме в різних країнах і закріплюватиме ці домовленості.

Юлія Тимошенко також наголосила: після виборів, у разі перемоги, її першочергове завдання для повернення миру в Україну – посадити за стіл переговорів президентів країн-підписантів Будапештського меморандуму.

«Ми щодня розв’язуватимемо питання повернення миру. Донбас повернеться в Україну досить швидко і ми зможемо почати нормально жити. Крим – довше», – підсумувала голова партії.