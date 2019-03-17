Тимошенко зібрала на мітингу в Сєверодонецьку 10 тис. людей



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Тимошенко виступила за новий переговорний процес щодо миру на Донбасі

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела на центральній площі Сєверодонецька передвиборний мітинг, який відвідали 10 тисяч мешканців міста. Про це заявила прес-служба політичної сили.

За її даними, учасники мітингу підтримали бажання Юлії Тимошенко «бути частиною єдиного народу, який ніхто не розділить».

Кандидат у президенти наголосила, для України вкрай важливо побудувати переговорний процес і досягнути миру тим шляхом, який більше не знищить жодне життя.

Саме тому після вибрів, переконана Тимошенко, треба негайно починати новий переговорний процес, який базується на підписаному у 1994 році Будапештському меморандумі, коли наша країна відмовилася від третього за потужністю ядерного потенціалу світу в обмін на гарантії недоторканності наших кордонів. Він підписаний ключовими країнами світу. І перший крок нового президента – зібрати за одним столом лідерів країн-підписантів.

«Останнім часом я маю розмови зі всіма лідерами ключових країн. Я з ним добре знайома і можу з ними говорити без посередників, без спеціальних процедур. Я говорю про те, щоб після виборів ми сіли за стіл переговорів і домовилися про мир. І мир буде. Я знаю настрої кожного президента, який давав нам гарантії, знаю настрої їхніх команд і народів. Мир буде», – запевнила Тимошенко.