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    Тимошенко збільшує відрив від Порошенка і виходить із Зеленським до другого туру – опитування

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    <p>За даними опитування &laquo;Соціопрогнозу&raquo;, Порошенку варто розраховувати лише на 16% голосів</p> - Тимошенко збільшує відрив від Порошенка і виходить із Зеленським до другого туру – опитування

    За даними опитування «Соціопрогнозу», Порошенку варто розраховувати лише на 16% голосів

    Підтримати Зеленського готові 29% громадян з-поміж тих, хто визначився та голосуватиме, Тимошенко свої голоси віддадуть 19%, свідчать результати опитування, проведеного аналітичною групою «Соціопрогноз»

    До другого туру президентських виборів вийдуть Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. За останні тижні лідер «Батьківщини» збільшила свою підтримку, і сьогодні випереджає Петра Порошенка майже на 3%.

    Такі дані дослідження, проведеного аналітичною групою «Соціопрогноз» на замовлення Інституту аналізу та прогнозування.

    Підтримати Володимира Зеленського 31 березня готові 29% громадян з-поміж тих, хто визначився та голосуватиме, Юлії Тимошенко свої голоси віддадуть 19%.

    Нинішньому президенту Петру Порошенку варто розраховувати лише на 16%, Юрієві Бойку – на 13%. Анатолій Гриценко має 9% рейтингу.

    Загальнонаціональне опитування проводилось з 19 по 26 березня в усіх областях України та м. Києві Інститутом аналізу та прогнозування спільно з аналітичною групою «Соціопрогноз» за підтримки Київського прес-клубу.

    Загалом опитано 2000 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю (віч-на-віч) за місцем проживання людини. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

    Нагадаємо, Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» оприлюднив результати нового дослідження. Згідно із ним, до другого туру президентської гонки виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

     До вашої уваги:  
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