Свіжі рейтинги: до другого туру проходять Порошенко і Зеленський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Володимир Зеленський є лідерами президентських перегонів, згідно з опитуваннями

Якщо вірити цьому опитуванню, Юлія Тимошенко посідає третє місце в президентських перегонах

Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс», який вважають близьким до головного політтехнолога президента Ігоря Гриніва, оприлюднив результати нового дослідження. Згідно із ним, до другого туру президентської гонки виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

У дослідженні йдеться, що найбільшу підтримку населення серед тих, хто повністю чи скоріше впевнений, що візьме участь у голосуванні отримує Володимир Зеленський (24,6%). Друге місце посідає Петро Порошенко – 14,8%. Дані соцопитування говорять про те, що відрив між лідерами перегонів та Юлею Тимошенко зріс - за неї готові проголосувати 8,7% і вона посідає третє місце в президентських перегонах.

Також слід зазначити, що у перемогу обох лідерів українці вірять майже порівну. Під час дослідження респондентам було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним президентом України (запитання: «Незалежно від того, за кого Ви збираєтеся голосувати, хто з наступних кандидатів, на Вашу думку, переможе?»). Отже, найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають Зеленського – 28,5%. Перемогу Порошенку прогнозують 25,7% опитаних, а Тимошенко –12,7%. В перемогу решти кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден з кандидатів не отримує показники вищі за 5%.

Близько чверті опитаних (24,4%) ще не змогли визначитись з тим, хто саме стане наступним президентом України.

Додамо, що загалом, 16,6% виборців на даний момент ще не визначились і не знають, за кого віддадуть свій голос в день голосування. Саме цій категорії респондентів було поставлене питання «Навіть якщо на даний момент Ви ще не визначилися зі своїм вибором, до кого з наступних кандидатів Ви схиляєтеся більше?» Серед невизначених люди найбільше схиляються до Зеленського (15,4%), до Порошенка (9,0%), Бойка (5,7%), Тимошенко (4,8%) та Гриценка (4,5%).

Дослідження було проведено з 20 по 25 березня 2019 року.

Вибірка: 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента з використанням планшетів.

Дослідження було проведено в рамках підготовки до проведення екзит-полу центру «Социс».

Екзит-пол буде проведено в день голосування 31 березня на 430 виборчих дільницях в усіх областях України (в т.ч. м.Київ), об’єм вибірки – 15 000 респондентів.