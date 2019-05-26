Тисячі ізраїльтян вийшли на акцію проти надання імунітету Нетаньяху



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Присутні звинуватили Нетаньяху в спробі прийняти законопроект, що захищає його від корупційних справ Фото Reuters

Організатори оцінили кількість учасників мітингу в 80 тисяч акції, журналісти - в 20 тис.

У Тель-Авіві в суботу, 25 травня, відбулася масова акція протесту, учасники якої виступили проти законодавчих заходів, спрямованих на те, щоб звільнити прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху від судового переслідування і обмежити повноваження Верховного суду. Про це повідомляють Reuters і BBC.

Організатори, вказує остання, стверджують що в акції взяли участь «десятки тисяч людей». Про те, що на вулиці столиці Ізраїлю в цей день вийшли «тисячі ізраїльтян», також пише Reuters. Організатори, за даними агентства, оцінили кількість учасників мітингу в 80 тисяч. При цьому фотограф Reuters, присутній на місці подій, оцінив число учасників демонстрації в 20 тисяч. Місцева поліція офіційних даних із цього приводу не випускала.

Мітинг, вказують Reuters і BBC, був організований місцевою опозицією. На ньому були присутні представники майже всіх опозиційних партій країни, зауважує агентство, підкреслюючи, що це є «рідкісним проявом єдності розколотої політичної системи Ізраїлю».

Присутні, продовжує BBC, звинуватили Нетаньяху в спробі прийняти законопроект, що захищає його від корупційних справ. Мова, пояснює Reuters, йде про заяви прихильників ізраїльського прем’єра з його партії «Лікуд». Вони, за інформацією агентства, пообіцяли добитися для Нетаньяху парламентського імунітету від переслідування, який буде діяти до тих пір, поки політик перебуває на своїй посаді. Крім цього, в «Лікуд», відзначає Reuters, виступили за прийняття законодавчих заходів, які скасовують будь-яке рішення Верховного суду країни про скасування імунітету для прем’єра.

Сам Нетаньяху, зауважує агентство, після виборів (що відбулися в квітні) не говорив про те, чи буде він добиватися імунітету для себе чи ні. Минулого місяця після перемоги на парламентських виборах його партії «Лікуд» Нетаньяху зберіг пост прем’єр-міністра країни на п’ятий термін.